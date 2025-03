Minacce e percosse alla moglie, arrestato per maltrattamenti

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Novara dalla polizia per maltrattamenti in famiglia.

E' successo lo scorso 5 marzo. Una volante della questura ha raggiunto un appartamento in via Monte di San Gabriele dopo una chiamata del 118 relativa a un caso di violenza domestica.

Nell'alloggio i medici si stavano occupando di una donna 30 anni che perdeva sangue dal naso. Il marito era in casa, in evidente stato di agitazione, insieme ai tre figli minorenni della coppia.

La donna è stata portata nell'ospedale Maggiore (le lesioni sono state giudicate guaribili in 45 giorni), dove ha raccontato diversi episodi di minacce, aggressioni e percosse, e ha spiegato che il marito la opprimeva con la sua gelosia, arrivando anche a controllarle il cellulare con assiduità.

La coppia è di origine nigeriana.



