'Lotto tutto l'anno', a Verbania oggi il corteo dell'8 marzo

Un centinaio di persone, donne e uomini, hanno preso parte oggi a Verbania alla manifestazione transfemminista organizzata dal comitato locale di Non Una di Meno. Il corteo è partito da palazzo Flaim per poi raggiungere piazza San Vittore e infine Piazza Ranzoni, scandendo cori contro il patriarcato.

"Abbiamo scelto il 9 marzo per ricordare e per ricordarci che non c'è solo l'8 marzo, la violenza patriarcale agisce ogni giorno" hanno spiegato le organizzatrici della manifestazione, definita una "passeggiata arrabbiata" dal titolo 'Lotto tutto l'anno'.

Tanti i cartelli esposti: da "Per ogni corpo stuprato e offeso siamo tutt3 parte lesa" a "Se toccano una rispondiamo tutt3", da "Distruggiamo il patriarcato, non il pianeta" a "Sul mio corpo decido io, non lo Stato e nemmeno il vostro Dio", e poi ancora "Il maschio violento non è malato, è il figlio sano del patriarcato" e "Corpi liberi in terre libere".



