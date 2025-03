Juve: Motta 'basta con la storia scudetto,non se ne parlerà più'

"Siamo tristi e dispiaciuti, ci avete messo dentro a questa storia dello scudetto e adesso non se ne parlerà più: dobbiamo ripartire subito contro la Fiorentina e andare avanti": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, parla dopo la pesantissima sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta. "E' un peccato che la sfida si sia sbloccata così, su un rigore discutibile, e sapevamo che sarebbe stata complicata - continua ai microfoni di Dazn - poi ci siamo sbilanciati in avanti: siamo la seconda squadra più giovane del campionato, abbiamo lasciato campo a giocatori come Lookman e come gli esterni nerazzurri e loro contrattaccavano bene". E' la sconfitta più pesante della Juve all'Allianz Stadium e arriva dopo le delusioni in Champions League e in Coppa Italia: "Ma è diversa dall'eliminazione contro l'Empoli, non la metto a quel livello - risponde il tecnico bianconero - anche perché oggi avevamo cominciato bene, poi dopo l'episodio del rigore è cambiata la sfida".



