Giovane con nuovi occhi, 'strano ma bello'

"E' strano ma bello". Giorgia, 23 anni, riassume così il caso dell'intervento chirurgico a entrambi gli occhi, svolto all'ospedale Molinette di Torino, che le ha permesso di evitare il definitivo deterioramento della vista. La giovane, che risiede in una località della provincia di Torino, è stata operata lo stesso giorno del fratello, 17enne, che soffre della medesima patologia: l'aniridia congenita. Gli occhi di entrambi erano privi di iride e questa condizione era associata a gravi alterazioni. Sono stati impiantate delle iridi artificiali di cui è stato possibile scegliere anche il colore.

"Il fattore estetico esiste - afferma Giorgia - ma non è fondamentale. L'importante è che adesso vedo meglio. Forse poco per chi ha una vista normale, con dieci decimi, ma per me è tantissimo. Sono ancora in convalescenza, ci sono ancora delle oscillazioni, ma il cambiamento, per quel che mi riguarda, è già tangibile". La 23enne lavora nel settore della ristorazione, mentre il fratello è studente. "Adesso - dice la giovane - stavo pensando che quasi quasi torno a studiare anch'io. Ancora non so di preciso cosa. Ma credo sarà una facoltà umanistica".

I fratelli sono stati indirizzati all'ospedale Molinette dai medici del vicino presidio sanitario di San Lazzaro. "Dopo anni e anni di visite - racconta Giorgia - ci è stato spiegato che era possibile impiantare iridi artificiali. Forse prima non c'erano le tecnologie, non saprei dire. Ma questa è stata la prima volta che io e mio fratello ci siamo sentiti veramente seguiti".



