8 marzo: al Borsalino di Alessandria l'omaggio ai colori

Un omaggio alla femminilità attraverso la moda e l'arte stilistica. Ecco la mostra 'I colori della Donna', curata dalla fashion designer Leonarda Nada Nuovo e allestita al Museo Borsalino di Alessandria in collaborazione con Comune e associazione Liberamente, con presidente Fabrizio Priano.

Un evento speciale, fino al 30 marzo, per celebrare la Festa della Donna con un percorso che esplora la personalità e l'autostima attraverso le sfumature cromatiche. I colori che ogni donna ha e imprime alle idee, ai pensieri, ai modi di fare.

Ma anche - come ribadito da Nada Nuovo anche in occasione dell'inaugurazione di ieri sera - alla forza e determinazione.

Sempre con eleganza.

In esposizione 20 bozzetti, figurini di moda e un abito creato per l'occasione da Nada Nuovo. Unica l'opera di Gabriele Polidori: la Bogart Chair, scultura di design che, come un cappello, è destinata a essere vissuta con il corpo e con l'anima. Un pezzo che unisce materiali innovativi come plexiglass, legno, acciaio e cuoio in un gioco di contrasti e armonie.

Non è a caso la scelta della location nel Museo Borsalino, messo a disposizione con piacere da Sasha Camperio, vicepresidente Fondazione Borsalino. Per raccontare, anche così, la lunga storia del brand. Erano donne coraggiose le Borsaline, operaie che - all'inizio del secolo scorso - intrapresero un lavoro fino a quel momento esclusivamente maschile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA