Transizione green degli enti culturali, a Torino l'ultima tappa

E' in programma dall'11 al 14 marzo al Sermig di Torino la tappa finale di Green Culture, progetto nazionale curato da Circolo del Design, Fondazione Santagata e Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta per sostenere la transizione ecologica degli enti culturali.

I 75 enti culturali italiani che hanno aderito all'iniziativa, finanziata con quasi mezzo milione di euro dal Ministero dei Beni Culturali, lavoreranno con altrettanti green coordinator per definire un piano di azioni.

Il progetto è finanziato con risorse del Pnrr, che riconosce l'importanza di ridurre gli impatti di un settore che fortemente connesso all'offerta turistica come quello culturale.

La quattro giorni al Sermig sarà anticipata da un evento di lancio il 10 marzo alle Ogr con ospiti italiani e internazionali tra cui Marta Jiménez Pumares, policy officer della Commissione europea, che presenterà le ultime direttive in tema di politiche europee.

"Green Culture — spiega Sara Fortunati, direttrice del Circolo del Design di Torino — rappresenta un passo concreto per accompagnare gli enti culturali italiani verso una transizione ecologica reale e strutturata. Questo progetto, che vede applicate nel concreto le metodologie progettuali tipiche del design thinking e che culmina con il workshop intensivo di marzo al Sermig, non solo offre strumenti pratici per ridurre l'impatto ambientale, ma promuove anche una rete di connessioni tra realtà culturali italiane, stimolando scambi di buone pratiche. Il nostro obiettivo - conclude Sara Fortunati - è dimostrare che il settore culturale può giocare un ruolo da protagonista nell'affrontare le sfide della sostenibilità e che in questo le metodologie del design possono rappresentare una leva determinante nel raggiungimento degli obiettivi".



