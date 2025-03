Special Olympics: attesa a Torino per la cerimonia di apertura

Torino si prepara ad accogliere i 1.500 atleti con disabilità intellettive in arrivo da 101 Paesi che parteciperanno, fino al 15 marzo, agli Special Olympics World Winter Games. Questa sera all'Inalpi Arena, alla presenza della second lady Usha Vance, la cerimonia d'inaugurazione. Sul palco il musicista statunitense Aloe Blacc. "Non è la prima volta che partecipo agli Special Olympics - ha detto il cantante alla presentazione della serata -. È un'opportunità speciale ed è fantastico perché il mondo intero è rappresentato da 1.500 atleti provenienti da nazioni diverse. Ogni persona conta e lo vedremo oggi e nei prossimi giorni".

Per la padrona di casa, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente del comitato organizzatore, "da oggi inizia una settimana dove metteremo al centro di tutto gli atleti con disabilità intellettiva, che parteciperanno sia a Torino che nelle nostre montagne di Bardonecchia, di Sestriere e di Pragelato".

"Per noi è un'occasione meravigliosa - continua Sandretto Re Rebaudengo - Torino è una città aperta, accogliente, inclusiva, è una città dove si fanno molti eventi sportivi, pensiamo dal 2006 alle Olimpiadi e le Paralimpiadi per arrivare alle Universiadi lo scorso mese. Quindi è una città che ha sempre dato molta attenzione allo sport ma anche una città che ha dato molta attenzione all'inclusione e questa per noi è davvero un'occasione meravigliosa per farla conoscere".

"Quella di stasera sarà una cerimonia bellissima di celebrazione dell'umanità. Tutti gli atleti qui hanno già vinto perché, per essere arrivati qui, hanno superato tante difficoltà e tante diffidenze e questi giochi sono un progetto pieno di umanità e di generosità", ha concluso Marco Balich, direttore artistico della cerimonia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA