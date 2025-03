Special Olympics al via, la festa all'Inalpi Arena

"La forza di ognuno di noi sta nelle mani, sta nel cuore, sta nella testa: usiamo bene questa forza che abbiamo ogni giorno per dimostrare a tutti le capacità che abbiamo, e diamo anche delle opportunità, perché quando le diamo le persone non ci deludono, come fanno i nostri atleti, che sono tutti straordinari e io sono felice che voi siate qui e possiate dimostrarlo". Queste le parole pronunciate a Torino dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, poco prima di dichiarare aperti i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025.

La cerimonia inaugurale, ideata da Marco Balich che aveva firmato anche le Olimpiadi invernali di Torino 2006 oltre alle cerimonie Olimpiche di Sochi 2014 e Rio 2016, è poi proseguita con un suggestivo effetto di nevicata notturna all'interno dell'Inalpi Arena, mentre sulle pareti venivano proiettate immagini di Torino innevata.

Dopo un filmato che ha mostrato il percorso da Atene a Torino, la torcia olimpica ha fatto il suo ingresso nell'Inalpi Arena, dove più tedofori internazionali si sono alternati in una staffetta fino all'italiana Elisa Parutto per l'accensione del braciere olimpico.

In gara, fino al 15 marzo, a Torino, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia circa 1.500 atleti di 101 Paesi.



