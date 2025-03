Rifiuti, Piemonte ha raggiunto 67,9% di raccolta differenziata

Nel 2023 il Piemonte ha raggiunto il 67,9% di raccolta differenziata, superando l'obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale e dal piano regionale dei rifiuti, e avvicinandosi all'obiettivo del 70% previsto dal Piano Regionale Rifiuti Urbani per la fine del 2025. Lo comunica l'assessorato regionale all'Ambiente.

La raccolta differenziata risulta in crescita rispetto al 2022 di quasi un punto percentuale: ogni cittadino piemontese nel corso del 2023 ha separato con la propria raccolta differenziata 10 chili di rifiuti in più rispetto al 2022 (342 rispetto a 332) lasciando nell'indifferenziato 162 chili pro capite contro i 163 del 2022. In tutto nel 2023 sono state raccolte 2 milioni e 140.901 tonnellate di rifiuti di cui 1 milione 454.049 in modo differenziato.

L'indicatore più significativo per verificare l'efficacia della raccolta differenziata è il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato prodotto, il cui valore di riferimento per il 2023 era 159 kg pro capite, obiettivo raggiunto in tutte le province ad eccezione di Alessandria (165) e Città metropolitana di Torino (181).

"I dati - afferma l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati - dimostrano che il lavoro che stiamo portando avanti sta dando i frutti con risultati sempre migliori. Il costante aumento della raccolta differenziata, unita alla diminuzione della produzione di rifiuti indifferenziati indica che stiamo recuperando materiale da riciclare, con minore impatto sull'ambiente e nella direzione dell'economia circolare, potenziando sempre più le filiere del recupero. Questo sarà uno dei punti chiavi di sviluppo industriale piemontese".

A livello di Comuni, quelli che nel 2023 hanno superato quota 65% di differenziata salgono a 757 pari al 64,1%, contro i 714 del 2022 pari al 60,5%. L'85% ha meno di 5mila abitanti.



