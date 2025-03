Non una di Meno ad Alessandria, 'senza di noi si ferma il mondo'

"L'8 Marzo non è un giorno come gli altri per chi lotta per contrastare la violenza di genere e costruire una società senza disuguaglianze, discriminazione e prevaricazione. In questa giornata - che ogni anno sottraiamo al teatrino della ricorrenza per riassegnarle un significato di lotta e ribellione - incrociamo le braccia per dire che senza di noi si ferma il mondo". In Alessandria, come in altre piazze d'Italia, Non una di Meno è scesa in piazza per far sentire la propria voce e farne quella delle tante, troppe che ancora non ce l'hanno. Amiche, madri, sorelle, "che soffrono per mano del sistema violento e patriarcale in cui viviamo".

Inevitabile un riferimento al via libera del Consiglio dei Ministri, ieri, al disegno di legge sul femminicidio come autonoma fattispecie di reato. "La nostra posizione - spiega Marta Pampuro - è chiara: bene per il riconoscimento legislativo e politico, ma per noi il tema fondamentale è che gli interventi devono essere di prevenzione. Significa, per esempio, educazione affettiva nelle scuole, cultura, finanziamenti ai consultori e ai centri antiviolenza. Fino a quando ci limitiamo a punire gli uomini e a non agire sul piano culturale e sociale, non ci sarà cambiamento. I responsabili saranno puniti, ma non per questo non ci saranno più femminicidi", conclude Marta Pampuro.



