Moncalieri, 3 giorni per valorizzare talenti d'arte e spettacolo

La finale della Targa Jazz del Premio Buscaglione ha aperto il 7 marzo la tre giorni di cultura e spettacolo a Moncalieri (Torino) organizzati con l'obiettivo di valorizzare i talenti. Ad aprire la serata il concerto di Tonino Carotone, grande artista molto legato alla figura di Buscaglione.

La serata di sabato 8 marzo invece vedrà un palco tutto al femminile, lo show con interpreti della stand up comedy Annagaia Marchioro, Yoko Yamada e Serena Bongiovanni; a seguire dj Set con Low.Rey.Nah nel foyer.

Il weekend si concluderà domenica 9 marzo con la finale del Premio Gianmaria Testa, iniziativa promossa dal Comune di Moncalieri e dal Circolo Culturale Saturnio che celebra l'eredità artistica di Gianmaria Testa, cantautore e poeta di fama internazionale.

"La scelta di combinare tre tipologie di spettacolo e arte molto diverse fra di loro si spiega alla luce di una visione molto più ampia, di cui la candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura per il 2028 è bandiera. - spiega Antonella Parigi, assessora alla Cultura della Città di Moncalieri - In una società che fatica a respirare, incastrata fra barriere e pregiudizi, il nostro approccio alla cultura vuole trasmettere un segnale di inclusione e di continuità, dove i grandi nomi del passato tendono la mano alle nuove tendenze artistiche e culturali"



