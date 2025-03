Lago di Arignano, 'passeggiata ecologica per raccogliere rifiuti

E' stata un successo la passeggiata ecologica organizzata oggi al Lago di Arignano per pulirne le sponde dai rifiuti. Lo riferiscono gli organizzatori dell'ormai tradizionale appuntamento di fine inverno con il plogging lento, la passeggiata durante la quale i volontari raccolgono i rifiuti trovati lungo il cammino. Obiettivo, "aiutare l'ecosistema della preziosa area umida, gli animali che lo popolano e la vegetazione intorno all'acqua".

La giornata, a cui hanno partecipato il sindaco di Arignano Ferdinando Scimone, la vicesindaca di Marentino Milena Viarizzo, due funzionarie del dipartimento Ambiente e Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino e alcune guardie ecologiche volontarie, è stata promossa nell'ambito del progetto Isola, finanziato attraverso il bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo. A organizzare l'evento la Città metropolitana di Torino, i Comuni di Arignano e Marentino e il Comitato per la Salvaguardia del Lago di Arignano, in collaborazione con Pro Natura Animali e Pro Loco di Arignano.

I rifiuti raccolti sono stati suddivisi per tipologie e saranno trattati secondo le normative in materia di raccolta differenziata.



