È cominciata con un sit in nella corte del Rettorato, in via Verdi, la mobilitazione del comitato 'Non una di meno' a Torino per l'8 marzo. Si tratta della prima delle iniziative previste nel corso della giornata. La dimostrazione nel Rettorato si è estesa a uno sciopero contro il precariato nell'Università e contro la guerra.



