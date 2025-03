Fiamme in azienda di coperture capannoni, rogo nell'Alessandrino

Incendio alla Scc (Società Costruzione Capannoni) di Oviglio (Alessandria) lungo la strada provinciale per Felizzano, nelle vicinanze del cimitero.

Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, le fiamme - di cui l'origine è ancora da accertare - hanno interessato l'area esterna del deposito degli scarti di copertura per la coibentazione dei capannoni. A dare l'allarme, all'alba, un passante. Sono intervenuti i pompieri con un'autopompa spegnimento e due autobotti del comando di Alessandria e una squadra dei volontari di Valenza.

La situazione è sotto controllo. Atteso l'arrivo di mezzi operativi per iniziare le operazioni di smassamento e dei tecnici Arpa per i rilievi del caso. Sul posto anche i carabinieri.



