Europa Radicale contro Usha Vance, '10 giovani Usa con noi'

Prima una serie di giri della piazza con un'automobile, poi un presidio nei pressi dello stadio e dell'Inalpi Arena e addirittura "l'incontro con dieci straordinarie ragazze americane, che ci hanno applauditi e hanno voluto farsi fotografare con noi davanti allo striscione No Putin No Trump". Così oggi a Torino si è svolta la mobilitazione di Europa Radicale in occasione dell'arrivo in città di Usha Chilukuri Vance, la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti, alla guida della delegazione Usa in gara negli Special Olympics, i Giochi invernali per atleti di tutto il mondo con disabilità intellettive.

La prima tappa è stata in piazza Carlo Emanuele II, che i torinesi chiamano familiarmente 'piazza Carlina', dove si trova l'albergo che ospita la signora Usha. Igor Boni, esponente di Europa Radicale, riferisce che la polizia ha bloccato la stradina di accesso e lo ha anche identificato. "In seguito - racconta - siamo andati allo stadio e abbiamo incontrato molte delegazioni. Più le dieci ragazze americane, che sono state straordinarie".



