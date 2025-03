Bussalino, 'ddl sul femminicidio passo avanti contro flagello'

"Sono assolutamente d'accordo con quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri, un passo avanti importante perché nel 2025 non possiamo più permetterci di avere questo flagello sociale. Come Regione continuiamo a investire diversi fondi per la tutela delle donne, sono più di 3,5 milioni di euro all'anno".

Così l'assessore regionale Enrico Bussalino (Enti Locali) intervenendo a Guazzora (Alessandria) a margine dell'inaugurazione della Panchina Rossa installata davanti al Municipio, oggi Giornata Internazionale della Donna. Bussalino ha commentato il provvedimento, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, al disegno di legge sul femminicidio come autonoma fattispecie di reato.

"Anche i piccoli centri sono veramente importanti per il nostro Piemonte. Questa Panchina, posizionata proprio accanto all'ingresso del Municipio, è un segnale importante perché tutti quelli che verranno a Guazzora per andare in Comune la vedranno e faranno un ragionamento su quale motivazione ci sia stata per il posizionamento proprio qui. Tutti, magari anche i più superficiali, si renderanno conto che la violenza sulle donne è veramente uno scempio della nostra società".

La panchina di Guazzora, centro della Bassa Valle Scrivia con poco più di 300 abitanti, è stata realizzata dagli allievi del Liceo Artistico 'Carrà' dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Cellini' di Valenza.



