8 marzo: Torino, uova di vernice contro la sede di Leonardo

Lancio di uova di vernice oggi a Torino contro il cordone delle forze dell'ordine schierate a presidio dell'ingresso dell'azienda Leonardo durante una manifestazione promossa da 'Non una di meno' in occasione dell'8 marzo. "Leonardo - aveva detto una speaker - è complice del genocidio in Palestina".

Alla protesta, che ha riguardato anche la vicina azienda Thales, hanno preso parte un centinaio di attivisti di comitati 'Non una di meno' e di collettivi trans femministi e studenteschi. "La guerra - è stato detto - è la massima espressione della società patriarcale patriarcale".



