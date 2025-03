8 marzo: Torino, blitz attiviste in ipermercato

Un blitz in un ipermercato della catena Carrefour si è svolto stamani a Torino nell'ambito della mobilitazione del comitato 'Non una di meno' per la giornata dell'8 marzo. Alcune decine di attiviste hanno fatto irruzione nell'affollato centro commerciale esponendo uno striscione, improvvisando comizi e distribuendo volantini.

L'iniziativa ha abbinato le tematiche dell'8 marzo (con tanto di invito a uno "sciopero domestico" rivolto alle donne che stanno facendo la spesa) con la protesta contro il carovita e la guerra in Medio Oriente: le militanti infatti accusano Carrefour di "finanziare l'occupazione in Palestina" e di essere "complice dei crimini di Israele". La Digos sta monitorando la situazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA