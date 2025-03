8 marzo: oltre 5 mila al corteo transfemminista di Torino

Dopo una mattinata di azioni al rettorato, in un ipermercato e davanti alla sede di Leonardo, oltre 5mila questo pomeriggio hanno partecipato a Torino al corteo transfemminista organizzato dal movimento 'Non una di meno' per l'8 marzo. La manifestazione si è conclusa in serata, in piazza Vittorio.

"Lottiamo, boicottiamo, scioperiamo", recitava il lungo striscione che ha aperto il corteo partito da piazza XVIII Dicembre che ha attraversato il centro.

Durante il tragitto sono stati accesi dei fumogeni e sono state tracciate alcune scritte con lo spray sui muri dei palazzi del centro cittadino.

"È una questione che riguarda tutte e tutti perché tutti facciamo parte di questo sistema patriarcale che va abbattuto ed essere in piazza e portare la propria voce è fondamentale", hanno detto le portavoce del movimento al microfono.

"Vogliamo camminare libere per strada, vogliamo lavoro, case, diritto allo studio. Questa è la sicurezza che chiediamo e non quella fatta da controlli e polizia - hanno aggiunto - lottiamo contro il patriarcato, contro il razzismo e contro lo sfruttamento".

"È fondamentale essere in corteo perché è una giornata simbolo ma che va ripetuta tutti i giorni. - hanno affermato le attiviste - Se non lottiamo tutti insieme come donne non andiamo avanti e può essere che torniamo indietro. Però insieme si va sempre avanti",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA