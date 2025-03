8 marzo: corteo ad Asti, 'non è festa ma una giornata di lotta'

"Lotto, boicotto, sciopero: l'8 marzo non è una festa, ma una giornata di lotta". Il corteo organizzato da Non Una di Meno ha percorso le vie del centro storico di Asti.

Oltre un centinaio le donne che hanno partecipato all'iniziativa. Numerosi i cartelli sui quali erano scritti slogan del corteo: "Le strade sicure le facciamo noi quando le attraversiamo insieme", "Finanziate i consultori non gli inceneritori", "Disarmiamo il patriarcato".

Il corteo è partito da piazza Cairoli e, dopo aver attraversato la città, si è concluso in piazza San Secondo.





