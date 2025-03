Una mostra fotografica racconta la ferrovia del Tanaro

Dal 15 al 30 marzo 2025 Mondovì (Cuneo) ospita a Palazzo di Città la mostra fotografica "Linee Parallele", un affascinante viaggio visivo attraverso la storica ferrovia del Tanaro (tratta Ceva-Ormea), realizzato dai fotografi Lorena Durante e Gabriele Cristiani. L'esposizione celebra il patrimonio ferroviario locale con l'obiettivo di stimolare la riflessione sul suo recupero e sulla valorizzazione del territorio.

Attraverso un percorso di immagini documentative e scatti concettuali, "Linee Parallele" esplora la connessione tra la ferrovia e il paesaggio circostante, offrendo uno spunto di riflessione sulla mobilità sostenibile e sulle opportunità di rigenerazione delle infrastrutture storiche. La mostra include anche il progetto "Scambi", un racconto per immagini della valle Tanaro attraverso le storie dei suoi abitanti.

L'inaugurazione, in programma per sabato 15 marzo alle 16, vedrà la partecipazione di esperti del settore che discuteranno il tema del recupero delle ferrovie dismesse.



