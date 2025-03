Trasporto salvavita per trapianto polmoni da Liguria a Piemonte

Una donna di 43 anni è stata salvata grazie ad un delicato trasporto sanitario dalla Liguria al Piemonte in 'extracorporeal membrane oxygenation' (Ecmo), una procedura salvavita che supporta il cuore e i polmoni con l'ossigenazione extracorporea in caso di grave insufficienza respiratoria o cardiaca. Lo comunica l'ospedale policlinico San Martino di Genova che si è occupato del trasferimento resosi necessario a seguito del peggioramento delle condizioni di salute della donna, che necessitava di essere sottoposta ad un trapianto urgente di polmoni, procedura che in Liguria ancora non è possibile effettuare.

L'Ecmo team dell'ospedale San Martino, un gruppo multidisciplinare composto da cardiochirurghi, cardio-anestesisti, perfusionisti (tecnici della circolazione extracorporea), cardiologi e infermieri in grado di impiantare e gestire il complesso macchinario che sostituisce appunto la funzione di questi organi vitali. La paziente, che oggi sta bene, si trova attualmente ricoverata, in osservazione, presso l'ospedale piemontese.

"Uno sforzo congiunto e un grande lavoro di squadra reso possibile grazie alla collaborazione tra il reparto di Cardiochirurgia, l'Unità di Terapia Intensiva Cardio-Toraco-Vascolare oltre alla Clinica Anestesiologica e Terapia Intensiva, a beneficio di tutti i pazienti liguri e non solo", sottolinea il direttore dell'Unità operativa Anestesia e Rianimazione dell'ospedale policlinico San Martino Luca Montagnani.



