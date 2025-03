Torino, visite guidate in sacrestia per capolavoro di Piffetti

Un capolavoro dell'ebanisteria settecentesca torna a splendere: il paliotto di Pietro Piffetti, straordinaria opera d'arte lignea, è nuovamente visibile al pubblico nella sacrestia della chiesa di San Filippo Neri grazie a un calendario di visite guidate in programma ogni sabato e domenica. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra CoopCulture, la Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri e lo Studio De.Arch. E avviene nell'ambito del restauro della chiesa, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il paliotto fu commissionato a Piffetti - ebanista alla corte di Carlo Emanuele III di Savoia - nel 1749, in occasione del primo centenario dell'attività dei Padri Oratoriani di San Filippo a Torino, quale nuovo arredo per l'altare maggiore da utilizzare nelle festività solenni.

Al centro del paliotto spicca una raffigurazione di San Filippo Neri che riceve lo Spirito Santo nelle catacombe romane di San Sebastiano nel giorno della Pentecoste del 1544. L'opera, realizzata con materiali preziosi come il palissandro, la madreperla, la tartaruga e l'avorio, è fra le massime espressioni artistiche della produzione di Piffetti.

Le visite guidate, sottolineano gli organizzatori, saranno un'occasione per scoprire un luogo simbolo della città e apprezzare un capolavoro che torna alla luce dopo l'attento intervento curato dal Centro Conservazione e Restauro 'La Venaria Reale'.



