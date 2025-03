Special Olympics, a Gaglianico l'ultimo passaggio della torcia

L'ultimo passaggio prima di arrivare a Torino della Torcia dei Giochi Mondiali Invernali di Special Olympics, accesa ad Atene lo scorso 25 febbraio, è stato oggi a Gaglianico. Dopo aver illuminato le strade di Biella, è stata presso l'impianto produttivo Cch CircularPet a Gaglianico di Coca-Cola Hbc Italia, prima di dirigersi verso la cerimonia inaugurale dei Giochi a Torino.

Erano presenti 8 atleti di Special Olympics, 80 atleti provenienti dalle forze dell'ordine di tutto il mondo, volontari e organizzatori, per un totale di 120 sostenitori.

"Siamo profondamente orgogliosi - dichiara il direttore Stefano Lorenzon - di accogliere oggi nel nostro stabilimento di Gaglianico gli atleti di Special Olympics e delle forze dell'ordine, i volontari e i sostenitori. Il passaggio della torcia rappresenta un'opportunità per ribadire il nostro ruolo attivo all'interno della comunità locale: lo stabilimento non è solo un luogo di lavoro, ma anche uno spazio in cui costruire legami e contribuire al benessere del territorio che ci ospita.

Per tutti noi è un onore sostenere un'iniziativa che promuove i valori di inclusione, uguaglianza e rispetto, contribuendo a costruire una società in cui ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale".

Coca-Cola sarà al fianco di Special Olympics per i Giochi Mondiali Invernali 2025, in qualità di socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics dal 1968, anno in cui si disputarono i primi Special Olympics Games. Parteciperanno ai Giochi anche i volontari aziendali di Coca-Cola, provenienti da tutta Europa.





