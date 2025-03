Nuovo allestimento multimediale per disegni di Leonardo a Torino

Da sabato 8 marzo, i Musei Reali di Torino si arricchiscono di una nuova sezione espositiva permanente al primo piano della Galleria Sabauda. 'Uno spazio per Leonardo / Leonardo per lo spazio' è l'innovativo allestimento multimediale per valorizzare la raccolta dei disegni di Leonardo da Vinci conservata nella Biblioteca Reale, che per ragioni di tutela non può essere esposta con continuità.

Un touch screen permetterà di sfogliare integralmente il Codice sul volo e, al centro della sala neobarocca decorata a stucchi, sarà presente uno scrigno rivestito con materiale specchiante su cui si rifletteranno scritture e disegni del maestro. Apre il nuovo allestimento un filmato che racconta il viaggio dell'Autoritratto di Leonardo e del Codice sul volo degli uccelli, riprodotti digitalmente in un microchip, a bordo del Rover Curiosity lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011: grazie a un'idea di Silvia Rosa-Brusin del Tgr Leonardo della Rai, accolta dalla Nasa, Leonardo è approdato su Marte il 5 agosto 2012. Dentro una vetrina blindata e climatizzata all'interno dello scrigno sarà invece presentato a rotazione un disegno della raccolta. Il progetto è stato curato dall'architetto Lorenzo Greppi con la collaborazione di Francesca De Gaudio e Alessia Frosini per le scenografie, Faustino Montin per la museotecnica, Francesca Bellini delle Stelle e Chiara Ronconi per la grafica.

Le raccolte della Biblioteca Reale conservano tredici disegni di Leonardo acquistati da Carlo Alberto di Savoia nel 1840, tra cui il famoso Autoritratto, che si collocano lungo l'intero arco cronologico della vita del maestro. C'è poi il Codice sul volo degli uccelli, prezioso manoscritto nel quale le riflessioni di Leonardo sul tema del volo e lo studio dell'anatomia dei volatili si alternano a esercizi di meccanica, idraulica, architettura e di disegno di figura, collegando e illustrando questioni cruciali dei suoi studi.



