Gtt, un tram rosa e una squadra in corsa per la parità di genere

Con la partecipazione in team alla manifestazione e un tram rosa per celebrare la Certificazione per la parità di genere, Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) sostiene anche quest'anno Just The Woman I Am, la corsa e camminata non competitiva per la ricerca universitaria sul cancro in programma domenica. Oltre a garantire l'accesso alla manifestazione con i mezzi pubblici, un team aziendale prenderà parte fisicamente alla corsa, mentre uno speciale tram decorato con "citazioni motivazionali di figure femminili vuole testimoniare visivamente l'impegno per una mobilità inclusiva e attenta alle tematiche sociali".

Il tram, che in questi giorni attraversa la città per sensibilizzare sul tema, in occasione della Jtwia sarà fermo su corso Cairoli e ospiterà la distribuzione di gadget e materiale informativo. Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, sottolinea l'azienda in una nota, "Torino si anima di iniziative di sensibilizzazione e Gtt ne amplifica la portata attraverso la propria rete di trasporto.

Tram, autobus e metropolitana si trasformano in spazi di comunicazione in movimento, "diffondendo per le strade della città il messaggio di una società più equa e consapevole".

Attraverso i propri canali, Gtt porta avanti la campagna di comunicazione istituzionale dell'amministrazione comunale e contribuisce alla diffusione di 'Lei è', il progetto adottato dalla Città per promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti conquistati dalle donne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA