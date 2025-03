Fondazione Forma per il Regina Margherita, festa per i 20 anni

La fondazione Forma (Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita) di Torino, che con 80 volontari e 4 dipendenti in due decenni ha destinato all'ospedale infantile del capoluogo piemontese 11 milioni di euro - acquistando 70 apparecchiature ad alta tecnologia, sostenendo 80 borse di studio, e intervenendo per 'umanizzare' 10 reparti - ha festeggiato oggi i 20 anni di attività con una giornata nell'aula magna dell'ospedale, con volontari, medici, bambini, i cani della pet therapy, e una grande torta.

Le attività della Fondazione spaziano da quelle in ambito artistico-teatrale, attraverso il gioco della narrazione, la lettura ad alta voce, l'utilizzo delle arti visive e la creazione di oggetti con diverse tecniche, dal collage al riuso di oggetti e materiali vari, alla pet therapy, presente dal 2012 con 3 visite a settimana di una squadra composta da 10 cani e 10 educatori cinofili. Ma c'è anche un progetto dedicato ai genitori dei piccoli ricoverati, perché possano avere un momento di distensione con un massaggio ayurvedico, una seduta osteopatica, una piega del parrucchiere.

"Desidero esprimere un grande ringraziamento - ha detto la vicepresidente di Forma, Luciana Accornero - a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione dei progetti di Forma. Dagli amici, ai sostenitori ai volontari instancabili, dai medici e infermieri dedicati ai pazienti e alle loro famiglie, ognuno gioca un ruolo fondamentale nel nostro cammino. È grazie al loro supporto e alla loro passione che Forma può continuare a fare la differenza nella vita dei piccoli pazienti".



