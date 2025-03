Alessandria, nuovo rivestimento per monumento Alluvione 1994

Ha risolto il problema, cui lavora da mesi, il ceramista Danilo Trogu di Albissola (Savona), autore del monumento dedicato a vittime e volontari dell'alluvione 1994 ad Alessandria, collocato nelle vicinanze delle sponde del Tanaro, a pochi metri dal ponte Meier. Oggi, aiutato da un operaio, il maestro ha incollato il nuovo rivestimento di lastre di gres porcellanato, usurato a pochi mesi dal taglio del nastro del 26 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da freddo, umidità e pioggia.

"A me interessa l'opera sia di nuovo completa e fruibile dalla comunità - spiega al telefono -. Quando si presenta un problema, come è successo in questo caso, l'importante è si risolva senza perdersi in inutili dichiarazioni", aggiunge dopo le polemiche sul veloce deterioramento.



