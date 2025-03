8 marzo: Confindustria Cuneo, 'Pil al +12% con vera parità'

Luci sulla parità di genere da Confindustria Cuneo, per la giornata dell'8 marzo: l'unione degli industriali cuneesi illumina di rosa la sua sede in occasione della giornata internazionale della donna, lanciando un messaggio relativo all'impatto che la crescita dell'occupazione femminile può avere sull'economia. Se il tasso di occupazione femminile raggiungesse quello maschile entro il 2050, il Pil italiano, riportano gli industriali, potrebbe crescere del 12%. Un aumento potenziale stimato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere tra i 260 e i 600 miliardi di euro.

A livello locale, sottolinea il centro studi di Confindustria Cuneo, le imprese della provincia di Cuneo mostrano progressi incoraggianti: il tasso di occupazione femminile è del 62,4%, dieci punti percentuali sopra la media nazionale del 52,5% rilevata dall'Istat.

"Un percorso sostenuto dall'unione degli imprenditori cuneesi, che nel 2023 è diventata la prima associazione industriale d'Italia a ottenere la certificazione di parità di genere" aggiungono i vertici confindustriali: "Questo impegno verso l'equità e l'inclusione è certificato anche nel terzo report di sostenibilità dell'associazione, che evidenzia come nel 2023 23 dei 39 dipendenti di Confindustria Cuneo fossero donne, così come 10 dei 14 del Centro Servizi per l'Industria".





