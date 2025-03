Tones Teatro Natura, dal 13 giugno la nuova stagione

Partirà venerdì 13 giugno la nuova stagione Tones Teatro Natura, prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones nel suggestivo teatro di pietra ai piedi delle Alpi nel cuore della Val D'Ossola. Un luogo unico, realizzato in una ex cava di granito di Oira Crevoladossola grazie a un importante processo di riqualificazione ambientale, concepito a partire da una diversa visione del rapporto fra programmazione culturale e paesaggio naturale. Tra i primi ospiti Caterina Barbieri, Amaro Freitas, Tony Hadley, Joan Thiele, Vittoria Yeo La nuova stagione durerà fino a domenica 7 settembre e proporrà ancora una volta un programma denso e articolato tra musica, teatro, danza, performance, attività outdoor, food e incontri con esponenti del mondo della cultura. Saranno affrontate grandi questioni del mondo contemporaneo, a partire dall'emergenza ambientale. La programmazione partirà con Superbandistico, il raduno di quattro complessi bandistici che si terrà venerdì 13 giugno e sabato 14 giugno.

"Affrontiamo questa nuova stagione con rinnovato entusiasmo ed energia, grazie a progetti che coinvolgono le nuove generazioni e la comunità locale, che desideriamo sempre più attiva nella vita di Tones Teatro Natura" apiega Maddalena Calderoni, direttore artistico della Fondazione Tones on the Stones. "Sarà quindi una stagione in equilibrio tra grandi nomi della scena internazionale e nazionale e appuntamenti creati insieme a realtà già attive sul territorio. Anche quest'anno speriamo di regalare grandi emozioni con nuove produzioni immersive firmate Tones on the Stones".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA