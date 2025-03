Telefono rosa del Piemonte, in un anno accolte 761 donne

In un anno, il 2024, sono state 761 le donne accolte dal Telefono Rosa Piemonte. Di queste il 3,42% ha meno di 16 anni, il 21,81% tra i 16 e i 29 anni. I contatti registrati nella sezione aiuto on line (email, messaggistica istantanea e sms) sono stati 5.116. Per il 68,5% delle donne accolte e prese in carico dall'associazione, il livello di rischio è stato valutato come alto o altissimo. Il 36,01% ha dichiarato violenza fisica, il 47,96% violenza verbale/minacce, il 5,39% violenza sessuale e il 18% altre forme di violenza sessuale, comprese quelle on line.

Il 13,93% riferisce di subire stalking o cyberstalking, il 63,34% dichiara violenza psicologica e infine il 33,38% patisce violenza economica.

Dal report, inoltre, si ricava che ragazze e donne sovente subiscono violenza da parte di ragazzi o uomini di età maggiore rispetto alla loro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA