'Nel mondo ma non col mondo', esce disco dei Ribelli d'Indastria

Sarà disponibile dell'8 marzo il nuovo disco della band torinese Ribelli d'Indastria, gli autori della canzone dedicata alle vittime della tragedia dell'Heysel '+39'.

'Nel mondo ma non col mondo', il titolo del disco, prodotto da Rupe Tarpea, che al suo interno ha dieci brani inediti che mescolano sonorità hardcore, punk e metal. Per promuoverlo sono stati attaccati per Torino centinaia di adesivi, che riportano la copertina del disco.

La canzone '+39' era diventata un vero e proprio successo social. Pubblicata per il 39esimo anniversario della tragedia dell'Heysel, è diventata la prima canzone a raccontare in musica la strage avvenuta il 29 maggio 1985 allo stadio di Bruxelles, dove morirono durante la finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e il Liverpool, in cui morirono 39 persone.

"Nel mondo ma non col mondo non è solo un tributo, ma anche un manifesto. Ogni traccia affronta temi forti: dalla critica sociale all'identità culturale, dalla memoria collettiva alla ribellione giovanile. Il sound è più maturo rispetto agli esordi, ma conserva l'energia graffiante che ha sempre animato i live della band. La musica deve raccontare, provocare e lasciare un segno", dicono i Ribelli d'Indastria.



