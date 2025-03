Juventus: si ferma Gatti, in dubbio per l'Atalanta

La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al big-match di domenica sera all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, ma alla Continassa si è fermato Federico Gatti. Il difensore, infatti, ha svolto un programma di lavoro personalizzato: il centrale ha accusato un lieve affaticamento muscolare che andrà valutato nei prossimi giorni.

Inoltre anche Renato Veiga resta in dubbio per la gara contro gli orobici. Se non altro, però, il tecnico Thiago Motta ha già recuperato Kalulu, rientrato e impiegato durante la ripresa della sfida di lunedì contro l'Hellas Verona.



