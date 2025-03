Intesa tra Città della Salute e UniTo su Centro Brain Imaging

E' al via un accordo di collaborazione paritaria per 5 anni tra la Città della Salute di Torino e l'Università per l'attività di un Centro di Brain Imaging e l'uso della Risonanza Magnetica di ultima generazione 3 Tesla. L'intesa è stata firmata questo pomeriggio dal commissario della Città della Salute Thomas Schael e dal rettore dell'Università Stefano Geuna, alla presenza dell'assessore alla Sanità del Piemonte Federico Riboldi.

"Considero questo accordo - ha detto Schael - molto significativo e importante. L'eccellenza della Città della Salute e della Scienza, e sottolineo della Scienza, è l'interscambio tra la pratica assistenziale e la ricerca. E' il primo step che dimostra la volontà di supportare l'attività di ricerca che caratterizza fortemente la nostra Azienda".

Il Centro Interdipartimentale di Studi avanzati in Neuroscienze dell'Università di Torino, detto anche Neuroscience Institute of Turin (Nit), diretto da Marco Tamietto, è nato per l'attività di ricerca nel campo delle Neuroscienze. E' stato successivamente realizzato un Centro di Brain Imaging (Cbi) presso l'ospedale Molinette di Torino, che prevede la partecipazione dello stesso Nit come capofila, della Fondazione Cavalieri Ottolenghi e della Città della Salute. Con l'intesa, la Città della Salute e il Nit convengono di usare la Risonanza Magnetica 3 Tesla dando precedenza all'attività assistenziale gestita dalla Neuroradiologia dell'ospedale, mentre le attività di ricerca sperimentale e clinica gestite dal Nit si svolgeranno in altri orari, secondo una programmazione trimestrale concordata tra le parti. La Risonanza Magnetica 3 Tesla consentirà studi con un livello di precisione e rapidità di esecuzione senza precedenti, oltre a un significativo miglioramento nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie del sistema nervoso centrale.



