Esercitazione dei vigili del fuoco nelle Valli di Lanzo

Al rifugio Salvin, all'imbocco delle valli di Lanzo, si è svolta ieri un'esercitazione dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago 66, in dotazione al reparto volo Piemonte.

Lo scopo era quello di testare il trasbordo sull'aeromobile di una barella con all'interno un infortunato da parte del personale elisoccorritore, manovra attuabile impiegando il verricello di soccorso. Questo tipo di attività è determinante in quelle situazioni di emergenza, viene evidenziato, in cui si rende necessaria un'evacuazione urgente della vittima.



