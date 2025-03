Csi Piemonte, Emilio Bolla nominato presidente

Emilio Bolla è il nuovo presidente del Csi Piemonte. E' stato nominato all'unanimità nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio.

"Lavoreremo con impegno - afferma Bolla - per proseguire nel percorso di crescita e di consolidamento dell'azienda, puntando a realizzare progetti di innovazione che possano portare benefici sia agli enti clienti della Pubblica amministrazione, sia ai cittadini, con l'imprescindibile attenzione da riservare all'utente finale. In un contesto in continua evoluzione, - prosegue il neo presidente - sarà fondamentale innovare e garantire soluzioni tecnologiche che rispondano alle sfide del presente e del futuro".

Completano il nuovo Consiglio di amministrazione del Csi Camilla Gracis (Regione Piemonte), Paolo Fabris de Fabris (Città Metropolitana di Torino), Valentina Corino (Città di Torino) e Claudio Giovanni Demartini (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e altri Enti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA