Cna Impresa Donna rilancia la campagna '8x365 Un anno di parità'

"L'8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma un momento di consapevolezza e impegno concreto per il futuro dell'imprenditoria femminile". Lo sottolinea Cna Impresa Donna Piemonte che, con la campagna "8x365 - Un anno di parità", al suo secondo anno, ribadisce il proprio impegno quotidiano per la parità di genere, i diritti e l'inclusione.

L'ultima ricerca dell'Osservatorio Piccole Imprese di Cna Piemonte ha messo in luce che le imprese guidate da donne in Piemonte rappresentano il 22,4%, dato che pone la regione in sesta posizione in Italia per incidenza di imprese femminili. Un dato ancora più significativo emerge tra le imprese associate a Cna, dove la percentuale di imprese in rosa raggiunge il 26,8%, evidenziando una presenza femminile più marcata rispetto alla media regionale. L'indagine conferma che le imprenditrici piemontesi si distinguono per la capacità di diversificare i settori di attività: il 59,4% opera nel commercio e nei servizi, il 23,8% nel manifatturiero e il 16,8% nell'edilizia. Tuttavia, le barriere culturali e strutturali restano un ostacolo, con molte donne che devono affrontare difficoltà maggiori rispetto ai colleghi uomini per accedere al credito, conciliare lavoro e vita privata e superare pregiudizi.

"Se vogliamo che il sistema imprenditoriale possa beneficiare del contributo delle donne, dobbiamo agire per facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro. È fondamentale migliorare l'accesso ai finanziamenti, promuovere politiche aziendali più inclusive e garantire un welfare adeguato che permetta alle donne di conciliare carriera e famiglia senza rinunce" afferma Rachele Sinico della Cna Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA