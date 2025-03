Auto in contromano sull'A26, fermata da polstrada di Ovada

Due pattuglie della sottosezione della polizia stradale di Ovada (Alessandria), in servizio sull'A26 Genova-Gravellona Toce in direzione nord, hano notato in lontananza i fari anteriori di un'auto che percorreva la stessa carreggiata, a velocità sostenuta, ma nel senso opposto.

Visto che nel tratto di strada, leggermente in curva, c'è anche un cantiere con solo due corsie percorribili, gli operatori hanno immediatamente rallentato la marcia e, dopo essersi disposti in safety-car per proteggere il traffico, sono riusciti a fermare la vettura in sicurezza in una vicina piazzola di sosta, in territorio di Predosa. L'episodio risale alla sera del 26 febbraio.

Il conducente, in compagnia della moglie, proveniva dalla Diramazione A7-A26 e, avendo trovato lo svincolo di immissione per Genova chiuso per lavori, ha percorso quello per Alessandria. Alla fine, dopo essersi immesso in carreggiata nord, ha invertito il senso di marcia procedendo in contromano, dovendo raggiungere il capoluogo ligure.

Sono scattati il ritiro immediato della patente ai fini della revoca e il fermo amministrativo della macchina per tre mesi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA