Un venditore di rose rapina un cliente di una pizzeria

Mentre stanno cenando in una pizzeria di Alessandria, un venditore di rose si è avvicinato al tavolo proponendo con insistenza l'acquisto a una delle commensali. Seduto c'è anche un carabiniere, che vive e lavora a Roma. La donna, prima ha rifiutato, poi gli ha offerto una piccola somma di denaro. Non soddisfatto, il venditore di rose ha preteso più soldi per poi, con una mossa fulminea, impadronirsi delle banconote contenute nel portafoglio per circa 200 euro.

Iniziata una precipitosa fuga all'interno e all'esterno del locale, il militare e il proprietario della pizzeria hanno iniziato a inseguirlo. Raggiunto e fermato, il ladro ha colpito violentemente il carabiniere che, pur ferito, è riuscito a bloccarlo e consegnarlo ai colleghi di una gazzella.

Durante la perquisizione, è stato recuperato il denaro rubato poco prima. Il trentottenne è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali. È stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia.



