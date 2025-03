Un incendio devasta il tetto di una palazzina nel Torinese

Un incendio divampato nella tarda serata di ieri ha provocato ampi danni al tetto di una palazzina a Salassa, nel Torinese. Per oltre sei ore, sette squadre dei vigili del fuoco si sono adoperate per lo spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell'abitazione, in regione Fenale. Non si sono registrati feriti o intossicati, tuttavia una residente si è sentita male ed è stata trasportata per una serie di controlli al pronto soccorso di Cuorgnè. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.



