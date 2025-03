A Torino torna il festival dedicato alla fotografia contemporanea

Torna Liquida Photofestival con la sua quarta edizione in programma dall'8 all'11 maggio al Polo del '900 di Torino. Un nuovo capitolo per il festival di fotografia contemporanea, diretto da Laura Tota e prodotto da Prs Impresa Sociale. Le storiche sale di Palazzo San Daniele ospiteranno il Festival, accogliendo i progetti di autori emergenti nazionali e internazionali, oltre a sessioni di letture portfolio, laboratori, talk, incontri, workshop con professionisti del settore e una sezione dedicata all'editoria a cura di Vittoria Fragapane, book editor della casa editrice elvetica Artphilein.

Con il titolo "Il giorno in cui ricorderò", il festival invita a riflettere sul rapporto tra fotografia e memoria, tra archivi fisici e la crescente smaterializzazione dell'immagine nell'era digitale. Quale sarà̀ il giorno in cui ricorderemo? E come ricorderemo? In un'epoca in cui la memoria è sempre più̀ fluida e dematerializzata, vogliamo esplorare le possibilità della fotografia nel costruire il nostro passato e immaginare il nostro futuro" afferma Tota. "Ospitare questa edizione presso il Polo del '900 di Torino, luogo dedicato alla conservazione del passato attraverso archivi, testimonianze e attività culturali, rappresenta uno spazio ideale per interrogarsi sulle dinamiche della memoria nell'epoca contemporanea".

Uno dei pilastri della quarta edizione è la formazione, con workshop condotti da figure di spicco del panorama fotografico internazionale. Tra i primi nomi confermati emerge Erik Kessels, artista, curatore e docente olandese, considerato un punto di riferimento mondiale nel campo della found photography. Definito "uno stregone visivo" dal Time Magazine e un "antropologo moderno" da Vogue, Kessels ha pubblicato oltre 100 libri, tra cui la celebre serie In Almost Every Picture. Il 10 e 11 maggio, terrà il workshop How to Communicate with Your Photography.

Accanto a lui, altri importanti nomi: il 9 maggio Giulia Brivio e Gian Marco Sanna guideranno il laboratorio Di fotolibri e altre storie, dedicato alla trasformazione di progetti fotografici in pubblicazioni editoriali innovative, il 10 maggio sarà la volta di Eugenio Marongiu (Katsukokoiso.ai) con il suo Corso base di creazione immagini con MidJourney.



