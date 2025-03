Strano andirivieni a Mottalcia, arrestato uno spacciatore

Un uomo di 32 anni, nigeriano, è stato arrestato dai carabinieri di Mottalciata (Biella) per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Da qualche giorno alcuni cittadini avevano segnalato un andirivieni sospetto di autovetture nelle stradine che portano ai boschi tra Castelletto Cervo e Gifflenga.

All'interno della vettura del trentaduenne i carabinieri, nascosti in un vano, hanno trovato 150 grammi di infiorescenze di marijuana e alcuni elementi che hanno permesso di risalire a un domicilio dell'uomo nel Cossatese. Anche l'abitazione è stata quindi perquisita, trovandovi un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, tutti elementi che, insieme alla sostanza rinvenuta, hanno fanno ritenere che la marijuana fosse destinata, almeno in parte, allo spaccio.



