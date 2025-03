Pizzul: cordoglio Toro, 'ha rivelato sue simpatie granata'

Il Torino ha voluto mostrare la propria vicinanza alla famiglia Pizzul per la scomparsa di Bruno, "figura iconica del giornalismo sportivo italiano e voce storica della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, per un totale di cinque campionati mondiali e quattro europei". La nota del club di Urbano Cairo continua così: "Orgoglioso delle sue origini friulane, pur non tradendo mai la propria imparzialità, Pizzul ha spesso rivelato le sue simpatie per il Toro, anche nel ricordo del Grande Torino. È stato un modello per generazioni di giornalisti, distinguendosi sempre per competenza, garbo e passione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA