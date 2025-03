Parte bando per l'autorecupero delle case Atc a Torino

Un nuovo bando a Torino per l'assegnazione di case popolari per chi si impegna di farsi carico dei lavori di manutenzione ordinaria. I primi 150 appartamenti sono già disponibili, ma l'obiettivo è quello di espandere il progetto e raddoppiare gli alloggi entro il 2025.

L'avviso del bando dedicato all'autorecupero, con una spesa che non dovrà superare i diecimila euro, è previsto per la prossima settimana, il 10 marzo. Il progetto è stato illustrato questa mattina al Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino, dall'assessore alla Casa, Maurizio Marrone, e dal nuovo presidente di Atc Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, nominato a gennaio.

"Nei primi sei mesi di legislatura e nel primo mese di nuova amministrazione di Atc registriamo già un successo straordinario, con una vera rivoluzione nell'assegnazione delle case popolari - ha spiegato Marrone - con l'autorecupero il lavoro di squadra tra cittadini e istituzioni sblocca l'accesso al diritto alla casa tirando fuori le liste d'attesa dalle sabbie mobili".

"L'autorecupero è un'opportunità importante per aumentare il numero di alloggi disponibili per le assegnazioni, ridurre i tempi di attesa, scongiurare il rischio di occupazioni abusive e al tempo stesso incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale - sottolinea Pedrini -. Grazie alla collaborazione con enti e associazioni, inoltre, faciliteremo l'accesso al credito delle famiglie, dando possibilità anche a chi non ha disponibilità economiche immediate di partecipare al bando. Questo primo avviso di primavera riguarda alloggi a Torino, ma intendiamo presto avviare nuovi bandi anche per altri comuni dell'area metropolitana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA