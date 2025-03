'Nessuno tocchi Caino', il tour fa tappa nel carcere di Asti

Sovraffollamento, carenza di personale della polizia penitenziaria, strutture esistenti, come la sala hobby o il giardino che era stato creato per incontri con i bambini, ma che non si possono utilizzare per mancanza di personale. Queste le criticità evidenziate dalla visita al carcere di Quarto d'Asti, oggi, mercoledì 5 marzo, dell'associazione 'Nessuno tocchi Caino', del garante regionale dei detenuti Bruno Mellano e degli avvocati Davide Gatti, presidente della camera penale di Asti, e Roberto Capra presidente della camera penale di Torino.

"Auspichiamo che il magistrato di sorveglianza vada in carcere e parli con i detenuti", è il commento di Elisabetta Zamparutti, tesoriera e Rita Bernardini, rispettivamente tesoriera e presidente di 'Nessuno tocchi Caino'.

Infine il problema dell'affettività: "un diritto, non una richiesta", sottolineano gli avvocati Davide Gatti e Roberto Capra.



