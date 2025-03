Mutui, in Piemonte 121.000 euro la richiesta media (+5%)

In Piemonte, nel 2024, le richieste di finanziamento per l'acquisto dell'abitazione sono tornate a crescere tanto che - secondo l'osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it - rispetto ai dodici mesi precedenti è aumentato sia l'importo richiesto, arrivato a 121.034 euro (+4%), sia il numero delle domande di finanziamento (+13%). Crescono anche il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 183.022 euro (+2%), ed il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 22% al 29%.

Analizzando le domande di mutuo raccolte in Piemonte emergono delle differenze a livello locale: Cuneo è la provincia dove è stato rilevato l'importo medio più alto (130.936 euro), seguita da Torino (123.290 euro) e Novara (118.186 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano, a breve distanza tra di loro, le province di Asti (107.426 euro), Vercelli (106.871 euro) e Biella (105.534 euro). Chiude la graduatoria Alessandria (102.115 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA