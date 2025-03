Nei musei italiani due visitatori su tre provengono dall'estero, in prevalenza dagli Stati Uniti (11.3%), seguiti da Regno Unito (9.7%) e Spagna (8.5%). Sei italiani su dieci comprano ancora i biglietti sul posto, ma prediligono i pagamenti elettronici(73% sul totale): l'acquisto avviene in media quattro giorni prima della visita, ventuno se si tratta di una mostra temporanea. Sono i dati dell'Osservatorio, sviluppato grazie al database di MidaTicket, che ha preso in analisi 35,7 milioni di biglietti e oltre 1,5 miliardi di dati sui visitatori entrati nel biennio 2023-2024 in oltre 200 luoghi della cultura di tutta Italia.

Lo studio, presentato presso il Museo Egizio di Torino, è stato realizzato con il supporto analitico della società formules e la curatela scientifica del professore Guido Guerzoni dell'Università Bocconi. E' il primo Osservatorio mai realizzato in Italia che indaga il comportamento dei visitatori con un approccio data driven. Le visite ai musei si concentrano nel weekend (40%), mentre il lunedì, tradizionale giorno di chiusura, risulta la giornata con la minore affluenza (10.6%). "MidaTicket nel 2024 è diventato il primo sistema di biglietteria in Italia nel settore culturale (musei, monumenti e ,ostre temporanee) per numero di biglietti emessi. Un traguardo straordinario che è coinciso con un'importante presa di coscienza: analizzando i dati da noi gestiti è apparso evidente come fosse un patrimonio informativo di straordinario valore per il panorama nazionale del mondo della cultura" spiegaSergio Bellini, ceo di MidaTicket.



