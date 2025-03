Just the Woman I am, a Bardonecchia weekend in rosa

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Bardonecchia scende in campo per la ricerca con l'edizione 2025 di Just the Woman I am.

Sabato 8 marzo, Festa della Donna, dalle 10 alle 12 nel Foyer del Palazzo delle Feste è in programma l'evento 'Longevity Fitness. Sostieni la ricerca', con lezioni di yoga, pilates, tonificazione e meditazione. Domenica 9 marzo alle 14,30, sempre dal Palazzo delle Feste, partirà la camminata non competitiva di 5 km a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

"Siamo felici - afferma la sindaca Chiara Rossetti - di avere organizzato anche quest'anno a Bardonecchia l'appuntamento con Just the Woman I am. Un momento importante per la ricerca che, edizione dopo edizione, è cresciuto anche sul nostro territorio a livello di attenzione e di numero di partecipanti. Ci auguriamo che l'edizione 2025 possa vedere aumentare ulteriormente i presenti e confermiamo ancora una volta il nostro impegno per la prevenzione, la ricerca, un corretto stile di vita".



