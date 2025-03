International Chamber Music Competition a Torino e Pinerolo

Torna, con un montepremi di 31.500 euro l'International Chamber Music Competition 'Pinerolo e Torino Città metropolitana', il concorso di musica da camera organizzato dalla Fondazione Accademia di Musica e membro della Wfimc - World Federation of International Music Competitions di Ginevra (Unesco).

La competizione, che dal 1994 vede esibirsi alcuni dei migliori musicisti sotto i 33 anni del panorama internazionale dal duo al sestetto, per l'alto valore culturale che la caratterizza, vede la Città di Pinerolo e la Città di Torino cui deve il nome, reciprocamente impegnate con un protocollo d'intesa che ne sostiene la realizzazione. Il concorso si articola su due annualità, con un'unica giuria formata da musicisti di prestigio internazionale: Lukas Hagen (Austria), violino; Wen-Sinn Yang (Svizzera), violoncello; Claus Christian Schuster (Austria), pianoforte; Muriel Razavi (Iran/Usa), viola; Cristo Barrios Rey-es (Spagna), clarinetto; Francesco Antonioni (Italia), compositore; Francesco Pennarola (Italia), pianoforte, direttore del Conservatorio di Torino.

Dopo avere esaminato i video appositamente girati, inviati da 120 musicisti da 29 Paesi, la giuria ha ammesso alle prove dal vivo ventuno formazioni. Da ieri al 9 marzo, fra Torino e Pinerolo, i concorrenti si sfidano in presenza in sei giorni di concerti gratuiti.

"Continua a rappresentare per Torino un'importante e prestigiosa occasione per mettere in luce le sinergie e le potenzialità del sistema musicale cittadino" sottolineano Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e della Città metropolitana e Rosanna Purchia, assessora alla Cultura della Città. "La nostra città, pur nella sua dimensione raccolta, si trasforma in un crocevia internazionale di talento, passione e cultura" aggiungono Luca Salvai, sindaco di Pinerolo e Francesca Costarelli, vicesindaca e assessora alla Cultura. "Ciò che rende davvero speciale questa manifestazione è la convinzione con-divisa che i giovani non siano semplicemente il futuro, ma costituiscano già il presente" è il commento dell'assessora regionale alla Cultura, Marina Chiarelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA