I Subsonica in concerto a marzo a Venaria Reale

La band torinese dei Subsonica si prepara a salire sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino) per una doppia data, il 24 e il 25 marzo. Se per il primo appuntamento Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno registrato il tutto esaurito, restano ancora disponibili gli ultimi biglietti per il secondo appuntamento.

Prosegue così il 'Subsonica Clun Tour 2025', che nella prima parte ha visto i subsonici esibirsi sui palchi delle principali città europee: Londra, Amsterdam, Bruxelles, Madrid e Barcellona. A marzo prendono il via le tappe italiane, con il doppio appuntamento a Milano il 10 e l'11.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA